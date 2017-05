Drogen und Grand Theft Auto 5 passen ja wie die Faust aufs Auge. Ein 11-jähriger Junge fand in seinem Exemplar, das seine Mutter bei Gamestop erworben hat, eine Packung Meth.

Ausgerechnet Grand Theft Auto 5 wurde in den USA in einen Drogenskandal verwickelt. Eine Mutter aus Florida kaufte ihrem 11-jährigen Sohn eine gebrauchte Kopie des Action-Spiels in einer GameStop-Filiale. Fragwürdig genug, dass ein Kind ein Spiel in die Finger bekommt, das sich mit Gewalt, Drogen und Sex beschäftigt, fand er im Handbuch auch noch eine Packung Meth.

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand eine Packung Drogen in einem Gebrauchtspiel, das von Gamestop verkauft wurde, fand. Bereits letztes Jahr gab es genau die gleiche Geschichte, das ein 11-jähriger Junge Drogen in einem Spiel gefunden hat. Wer zuerst dran denkt, dass die Familie aus Florida die damalige Geschichte aufgegriffen hat, um etwas Ruhm einzuheimsen, der irrt allerdings. Kotaku ging dem nach, fand den Polizeibericht zum aktuellen Ereignis und veröffentlichte diesen.

Zum Glück schaltete der Junge schnell und brachte das Päckchen, das er fand, zu seiner Mutter. Diese verständigte daraufhin die Polizei und das Meth wurde in Gewahrsam genommen. So kam glücklicherweise niemand zu schaden.

Ungewöhnliche Funde in Spielepackungen sind, zumindest in den USA, häufiger als man annehmen würde. Vergangenes Jahr lag in der Spielhülle von Splatoon, die eine Mutter ihrer Tochter zu Weihnachten geschenkt hatte, ein Pornofilm (zur News: Porno in Splatoon-Hülle gefunden).