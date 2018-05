Aktuell können Fans von Gran Turismo auf der PS4 ja auf den derzeitigen Ableger Gran Turismo Sport zurückgreifen. Auch dieser hat zum großen Meilenstein beigetragen, den das Franchise nun erreicht hat.

Sony Interactive Entertainment konnte in einer Pressemail einen großen Meilenstein für die Rennspiel-Marke Gran Turismo bekannt geben. Diese hält sich seit der ursprünglichen Einführung mittlerweie seit 20 Jahren am Markt und hat in dieser Zeit nun die Marke von 80 Millionen Spielverkäufen durchbrochen. Zusammen mit den abverkauften Exemplaren des aktuellen Teils Gran Turismo Sport liegt das Franchise nunmehr bei insgesamt 80,4 Millionen Einheiten.

Serienschöpfer Kazunori Yamauchi kommentiert den erreichten Meilenstein entsprechend euphorisch: "Dass in der 20-jährigen Geschichte der Franchise 80,4 Millionen Exemplare von Gran Turismo gespielt wurden, ist nahezu unvorstellbar. Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich daran denke, wie viel Zeit investiert wurde, um unsere Spiele zu spielen. Ich möchte mein aufrichtiges Dankeschön und meine Anerkennung für die Community, an enge Freunde und Vertreter der Automobil-Industrie aussprechen. Wir setzen unsere Bemühungen fort, die bestmögliche Erschaffung und Umsetzung von Autos und Landschaften zu erreichen und auch in den kommenden Jahren den höchstmöglichen Grad an Realismus und Spaß bei Rennspielen bieten zu können."

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Motorsportverband wurden außerdem neue Details zur FIA Gran Turismo Championship angekündigt. In diesem Jahr lädt Polyphony zu einer ganz besonderen Veranstaltung der Gran Turismo World Tour beim 24-Stunden-Rennen auf der berühmten Nordschleife am Nürburgring ein. Dreißig der besten Gran-Turismo-Fahrer Europas wurden eingeladen, um an einem Vorbereitungsturnier des Nations Cups und der Manufacturer Series teilzunehmen – die beiden Wettbewerbe, die die FIA Gran Turismo Championships ausmachen werden.

Die Meisterschaften beginnen offiziell am 01. Juni. Die Teilnehmer nehmen dabei an einer Reihe von wöchentlichen Rennen teil, die eine monatliche "Saison" bilden. Die Top-Fahrer der fünf Saisons dieses Jahres werden eingeladen, an regionalen Live-Final-Events für Europa, Asien und Amerika teilzunehmen. Im Laufe des Jahres werden die Top-Spieler zu einem Weltfinale eingeladen. Die Gewinner der FIA Gran Turismo Championships erhalten ihre Preise beim renommierten FIA Awards Dinner im Dezember in St. Petersburg.