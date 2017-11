Seit Mitte Oktober ist Gran Turismo Sport für die PS4 erhältlich, was aber nicht heißt, dass die Macher nicht weiter am Rennspiel schrauben würden. Nun steht ein neues Update in den Startlöchern, das frische Inhalte mit sich bringt.

Ab dem 27. November dürfen sich Inhaber von Gran Turismo Sport über einen neuen Patch freuen, der dann zum Download bereit stehen wird. Dieser hievt das Spiel nicht nur auf Version 1.06 und bringt diverse Fehlerbehebungen mit sich, vielmehr umfasst dieser auch komplett neue Spielinhalte, die sich sehen lassen können.

So gibt es mit dem Shelby Cobra 47, dem Audi R18 und dem ISO Rivolta Zagato VGT gleich drei neue Karossen, mit denen ihr künftig eure Runden drehen dürft. Zudem erwartet euch neuerdings auch mit der GT League ein frischer Offline-Singleplayer-Modus.

Die neue GT League baut auf dem GT Mode früherer Spiele der Rennspiel-Reihe auf. Ihr tretet dabei in mehreren Wettbewerben und Rennen an, was auch offline gehen wird. Allerdings benötigt ihr zumindest kurzzeitig eine Internetverbindung, wenn ihr eure Fortschritte auch abspeichern wollt. Für diesen Vorgang ist die Internetverbindung leider weiterhin Voraussetzung.

In einem Dezember-Update sollen später noch einmal weitere 12 neue Fahrzeuge folgen, darunter auch zwei Ferraris, ein Lamborghini und mehr. Bis März 2018 sollen dem Rennspiel insgesamt rund 50 weitere Fahrzeuge spendiert werden.