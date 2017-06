Auf der E3 hat Sony den Veröffentlichungszeitraum von Gran Turismo Sport zumindest schon einmal eingegrenzt; nun könnte es auch den finalen Release-Termin geben.

Offiziell bestätigte Sony bislang lediglich eine Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres. Einen Schritt weiter geht allerdings die neueste Ausgabe des Official PlayStation Magazine in Großbritannien. In dieser wird nämlich ein konkretes Release-Datum genannt.

Nachdem das Spiel vom einst anvisierten Release-Zeitraum im Herbst 2016 länger verschoben wurde, könnte es offenbar im November soweit sein. Wie WCCFTech berichtet, steht auf Seite 14 der Juli-Ausgabe des Magazins geschrieben, dass Gran Turismo Sport ab dem 16. November 2017 zu haben sein soll. Damit würde der Titel fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin am 15. November 2016 erscheinen.

Die offizielle Bestätigung seitens Sony und Polyphony Digital steht jedoch noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden.