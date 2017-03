Nachdem Gran Turismo Sport im letzten Jahr auf 2017 verschoben werden musste, werden Polyphony Digital ausgewählten Spielern schon bald die Möglichkeit geben, das Rennspiel auf Herz und Nieren zu testen.

Bereits am 17. März startet Gran Turismo Sport in eine geschlossene Betaphase. Dicker Wermutstropfen: Vorerst wird der Test auf ausgewählte PSN-IDs aus den USA beschränkt sein, die Zeitverschiebung mit Amerika passe für das Entwicklerteam in Tokio während der Betaphase am besten.

Die glücklichen Tester werden Zugriff auf eine täglich wechselnde Auswahl an Autos und Strecken haben und online gegeneinander antreten können. Dabei sollten die Social-Media-Kanäle von Sony und die offizielle Webseite GT.com im Auge behalten werden, denn die Server werden nur zu bestimmten Zeiten online sein.

Nach und nach sollen dann weitere Spieler in die Beta gelassen werden, in der zweiten Phase werden dann auch Europäer ins Lenkrad greifen können. Um euer Interesse an dem Betatest zu bekunden, müsst ihr lediglich auf dieser Webseite von Sony euren PSN-Nutzernamen eintragen - und dann die Daumen drücken.