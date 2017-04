Mit Gran Turismo Sport steht der nächste Teil der erfolgreichen Rennspiel-Reihe auf der PlayStation 4 vor der Veröffentlichung. Vorab können nun auch europäische Spieler im Rahmen einer Beta erstmals Hand anlegen.

Nordamerikanische Anhänger von Gran Turismo konnten bereits ihre Reifenspuren auf dem Asphalt des neuen Ablegers Gran Turismo Sport hinterlassen. Hingegen schauten europäische Spieler was die Beta-Testphase betrifft bislang in die Röhre. Das wird sich nun aber ändern.

Nachdem man in den USA erstes wertvolles Feedback im Rahmen der Beta gesammelt hat, sind nun EU-Spieler an der Reihe. Noch in dieser Woche wird der hiesige Betatest durchstarten. Der Startschuss fällt am Samstag mit den ersten Online-Rennen, die ab 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnen.

Während der Testphase ab dem 15. April können erfolgreich angemeldete Spieler am Wochenende im Übrigen von 17:00 bis 20:00 Uhr und unter der Woche von 19:00 bis 22:00 Uhr die Server unsicher machen. Die Registrierung für die Testphase ist über dieses Anmeldeformular weiter möglich. Bis zum Start der Closed Beta sollen in regelmäßigen Abständen neue Einladungen an angemeldete Spieler verschickt werden. Weitere Details findet ihr zudem auf dem PlayStation Blog.