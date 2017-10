Erste Cheater schon in der Beta

Der Beta-Test von Gran Turismo Sport lädt seit Montag zum virtuellen Rennsport ein. Leider hat das Spiel bereits jetzt mit Cheatern zu kämpfen.

Von vergangenem Montag bis Freitag durften in der Beta-Version von Gran Turismo Sport die ersten Runden gedreht werden. Dabei konnten angehende PS-Profis sowohl in einer begrenzten Zahl von Offline-Wettbewerben als auch Online-Rennen an den Start gehen.

Leider sorgte gerade der Online-Part für Bauchschmerzen bei ehrlichen Rennfahrern. Das lag vor allem an unmöglichen Bestzeiten, die einige Spieler auf den enthaltenen Kursen aufgestellt hatten: So fanden sich an der Spitze der Ranglisten absurde Rundenzeiten von teils nur wenigen Sekunden. Einen entsprechenden Screenshot findet ihr hier:

Auch im Online-Rennen ging nicht alles mit rechten Dingen zu. Einige Spieler nahmen die Kurven quasi mit Vollgas und fuhren wie auf Schienen, so dass die vorderen Plätze nicht erreichbar waren.

Es bleibt zu hoffen, dass nach dem Release am 18. Oktober besagte Probleme der Vergangenheit angehören. Leider ist das Problem von Cheatern in Demos kein Einzelfall: Viele Spieler klagten schon während der PC-Beta zu Call of Duty: WWII über zahlreiche Betrüger, die sich mit Zielhilfen und anderen Mitteln unfaire Vorteile verschafften.