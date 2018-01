Seit Oktober letzten Jahres ist Gran Turismo Sport für die PS4 erhältlich und gilt seither als das Rennspiel-Flaggschiff auf der Sony-Heimkonsole. Damit das auch so bleibt, stehen nun wieder neue Inhalte in Form frischer Autos an.

Um Spieler bei der Stange zu halten, veröffentlichen Entwickler heutzutage ja auch regelmäßig (kostenlose) neue Inhalte. Auch Gran Turismo Sport bildet da keine Ausnahme, wie Kazunori Yamauchi nun bestätigt. Via Twitter veröffentlichte der Entwickler nun ein kryptisches Bild, mit dem gleich zehn neue Boliden für den Titel in einem kostenfreien Update angekündigt werden.

Auf dem angesprochenen Foto, das ihr euch auch im Rahmen dieser Newsmeldung ansehen könnt, sond die Umrisse der zehn neuen Karossen zu sehen. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis diese im Einzelnen von Fans rund um den Globus entlarvt wurden.

Für den größte Hype sorgte wohl der Toyota Supra, der bislang noch in jedem Gran Turismo spielbar war und nun auch in Gran Turismo Sport Einzug erhält. Daneben warten auch Kult-Klassiker wie der Lamborghini Diablo, der Dodge Viper oder der McLaren F1. Zusammengefasst sollte es sich um folgende zehn Autos handeln, die so aber noch nicht final offiziell bestätigt sind:

Toyota Supra

Lamborghini Diablo

Dodge Viper

McLaren F1

Toyota 2000GT

Toyota FT1

Jaguar XJ

Ford GT

Ferrari 330

ein weiterer Ferrari, wobei die Meinungen zwischen GTO und 308 schwanken

Einen Release-Termin für das Update gibt es noch nicht.