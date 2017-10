Rennspiel-Fans können das kommende Gran Turismo Sport vorab ausprobieren. Eine spezielle Testversion gewährt Zugriff auf verschiedene Spielmodi.

Eine zeitlich limitierte Demo zu Gran Turismo Sport wird in Kürze erhältlich sein. Ein vorzeitiger Download wird ebenfalls verfügbar sein, sodass ihr den vollen Zeitraum für die Demo-Version verfügbar habt. Herunterladen könnt ihr die Demo ab dem 7. Oktober um 11 Uhr deutscher Zeit. Spielbar wird diese dann vom 9. Oktober (ebenfalls 11 Uhr) bis zum 12. Oktober (15 Uhr) sein. Danach wird der Titel nicht mehr spielbar sein.

In der Testversion könnt ihr die Modi Sport, Kampagne oder Arcade und neue Funktionen ausprobieren. Ebenfalls interessant ist, dass der erreichte Fortschritt sowie die erspielte Ingame-Währung mit in die Vollversion übernommen werden können.

Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober für die PlayStation 4. Außerdem wird am gleichen Tag ein limitiertes Bundle bestehend aus einer PlayStation 4 mit 1-TB-Festplatte im Design von Gran Turismo Sport erhältlich sein. Das Hauptspiel inklusive 250.000 Ingame-Credits, Lackierungssticker-Pakete, Vorbesteller-Inhalte, ein Chrom-Rennhelm sowie 60 PS4-Avatare sind ebenfalls darin enthalten. Mehr Informationen erhaltet ihr in unserer News zum PlayStation 4 Bundle zu Gran Turismo Sport.