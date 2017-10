Ab dem 18. Oktober 2017 ist Gran Turismo Sport exklusiv für die PS4 erhältlich und im Vorfeld gibt es auch eine spielbare Demo. Jetzt haben die Entwickler von Polyphony Digital aber erst einmal eine Übersicht über alle enthaltenen Strecken veröffentlicht.

Im neuen Gran Turismo Sport werdet ihr auf der PS4 wieder auf zahlreichen Rennstrecken euer Unwesen treiben können. Insgesamt soll es deren 17 geben, die wiederum über 40 Layouts sowie Tag-Nacht-Wechsel und verschiedene Wetterbedingungen verfügen.

Konkret sind folgende Tracks an Bord:

Alsace – Village

Alsace – Village II

Autodrome Lago Maggiore – GP

Autodrome Lago Maggiore – GP II

Autódromo De Interlagos

Blue Moon Bay Speedway

Blue Moon Bay Speedway II

Brands Hatch Grand Prix Circuit

Brands Hatch Indy Circuit

Broad Bean Raceway

Broad Bean Raceway II

Colorado Springs – Lake

Colorado Springs – Lake II

Dragon Trail – Seaside

Dragon Trail – Seaside II

Fishermans Ranch

Fishermans Ranch II

KYOTO DRIVING PARK – MIYABI

KYOTO DRIVING PARK – YAMAGIWA

KYOTO DRIVING PARK – YAMAGIWA II

Mount Panorama Motor Racing Circuit

Northern Isle Speedway

Northern Isle Speedway – Infield

Nürburgring 24h

Nürburgring GP

Nürburgring Nordschleife

Nürburgring Nordschleife Tourist Layout

Sardegna – Windmills

Sardegna – Windmills II

Suzuka Circuit

Suzuka Circuit East Course

Tokyo Expressway – Central Inner Loop

Tokyo Expressway – Central Outer Loop

Tokyo Expressway – East Inner Loop

Tokyo Expressway – East Outer Loop

Willow Springs International Raceway: Big Willow

Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile

Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile II

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs

Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs II

Auch zu den Fahrzeugen gibt es indes Details. Diese werden in sechs verschiedene Kategorien eingeteilt, die von Stock-Cars in Gruppe N bis hin zu extremen Vehikeln in Gruppe X reichen. Auch Konzeptautos werden wieder mit an Bord sein. Weitere Eindrücke zu Fahrzeugen und Strecken liefert das beigefügte neue Video.

Einige Autos und Strecken sind in der zeitlich begrenzt verfügbaren Demo ab dem 09. Oktober vertreten. Weitere Details zu Autos und Strecken gibt es auf dem europäischen PlayStation Blog.