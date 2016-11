AMD und wohl auch NVIDIA legen beim Kauf einer High-End-Grafikkarte Civilization VI beziehungsweise Watch_Dogs 2 bei.

Sowohl AMD als auch Nvidia bieten führ ihre Top-Grafikkarten neue Bundles an. Bei AMD erhalten Käufer einer Radeon RX 480 Civilization VI in Form eines Keys dazu. Die Aktion läuft bis zum 15. Januar 2017 und solange der Vorrat reicht. Welche Händler bei der Bundle-Aktion teilnehmen, verrät der Hersteller nicht, jedoch sollte bei den jeweiligen Händlern auf die Aktion hingewiesen werden. Neben einzeln gekauften RX 480 gehören übrigens auch einige Komplett-PCs zum Bundle - abgeholt werden kann der Key über diese Website.

Wohl in Kürze dürfte auch NVIDIA mit einem Bundle starten, dann in Form von Watch_Dogs 2 und einer GeForce GTX 1070 oder 1080. Laut unbestätigten Informationen soll die Aktion am 22. November starten und übrigens auch Notebooks betreffen. Solltet ihr also auf Ubisofts Open-World-Spiel scharf sein, könnte sich ein kurzes Warten beim Kauf einer der beiden Grafikkarten lohnen.