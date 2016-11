Eigentlich ist die neue Vega-Generation erst für Anfang 2017 vorgesehen. Laut neuesten Gerüchten soll das Topmodell allerdings noch 2016 erscheinen.

AMDs Roadmap für Grafikkarten: Die neue Vega-Architektur soll Anfang 2017 vorgestellt werden, laut Gerüchten gibt es das Flaggschiff aber schon früher.

AMDs aktuelle Grafikkarten können leistungstechnisch nicht mit NVIDIAs High-End mithalten, die neue Vega-Generation soll jedoch erst Anfang 2017 erscheinen - und muss dann ohne das Weihnachtsgeschäft auskommen. Jetzt will Wccftech.com erfahren haben, dass sich zumindest das Flaggschiff Radeon RX 490 noch in diesem Jahr blicken lässt. Angeblich sei nicht nur die Vorstellung für den Dezember 2016 geplant, sondern auch der Verkaufsstart.

Ob das wirklich stimmt, bleibt abzuwarten. Bezüglich der Performance soll Vega laut Gerüchten 12 TFLOPS liefern, was fast zehn Prozent mehr Leistung bedeuten würde als bei Nvidias Spitzenmodell Titan X. Auch mit ihren 16 GB HBM2 wäre Vega Nvidias aktueller Pascal-Generation wohl technisch überlegen, in Spielen soll die Grafikkarte aber dennoch auf dem Niveau der GeForce GTX 1080 liegen. Auch Preislich würde sie sich in der Nähe der GTX 1080 einordnen.