Die Entwickler von Broforce haben einen neuen VR-Titel angekündigt. Zusammen mit dem Publisher Devolver Digital erscheint GORN nächsten Monat via Steam.

Der Publisher Devolver Digital hat via Pressemitteilung angekündigt, dass das Entwicklerstudio Free Lives an einem neuen VR-Titel arbeitet. Das Studio hat zuvor Spiele wie Broforce und Genital Jousting veröffentlicht. Ihr neuestes Projekt hört auf den Namen GORN und bietet blutige Gladiatorenkämpfe in der virtuellen Realität. Eine VR-Brille wie HTC Vive ist erforderlich, wenn ihr die volle Spielerfahrung erleben wollt.

Fork Parker, CFO des Publishers gab ein Statement dazu ab: "Die Devolver Digital-VR-Division hat über eine halbe Million Dollar durchgebracht, um zu erforschen, was die Verbraucher in einer virtuellen Realitätserfahrung der nächsten Generation erleben wollen. Und die Ergebnisse waren einstimmig - sie wollen jemandem den Arm herausreißen und dann den Gegner mit eben jenem Arm zu Tode prügeln." Entspricht das euren Wünschen im Hinblick auf Virtual Reality?

GORN ist ab dem 10. Juli via Steam Early Access verfügbar.