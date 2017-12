Das sind die meistgesehenen Gaming-Trailer in 2017

Auch in diesem Jahr wurde wieder bekannt gegeben, welches die am häufigsten bei YouTube gesehenen Spiele-Trailer sind. Wer auf Platz 1 dieses Rankings liegt, hättet ihr wohl nicht vermutet, denn es ist keiner der großen Blockbuster.

Im offiziellen Ranking der meistgesehenen Spiele-Trailer 2017 auf YouTube hat demnach der Hog-Rider-Trailer zu Clash of Clans die Nase vorn, der über 58 Millionen Mal angesehen wurde.

Auf dem zweiten Rang folgt dann mit dem Reveal-Trailer zu Call of Duty: WWII der erste ganz große Blockbuster des Spielejahres. Allerdings ist dieser schon deutlich abgeschlagen hinter Clash of Clans mit lediglich 21,8 Millionen Views. Auch auf Rang 3 folgt dann wieder ein eher kleinerer, aber massentauglicher Titel, nämlich Ich, einfach unverbesserlich: Minion Rush für Google Play. Der arcadelastige Runner wurde im Videoclip 18,4 Millionen Mal angesehen.

Im Großen und Ganzen tummeln sich in den Top 10 ansonsten wirklich die größeren Spieltitel, die man in einer solchen Liste auch vermutet hätte, beispielsweise Star Wars: Battlefront II, Destiny 2 oder Minecraft. Eine Ausnahme bildet da am ehesten noch die Mobile-Version von PES 2017, die mit 8,6 Millionen Views die Top 10 beschließt.

Die meistgesehenen Gaming-Trailer des Jahres bei YouTube im Überblick: