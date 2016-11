Gone Home

Zur Zeit könnt ihr euch Gone Home gratis sichern. Dabei handelt es sich um die Fassung für Linux, macOS und Windows.

Auf itch.io könnt ihr euch euer Exemplar sichern. Die Aktion dauert noch den heutigen Tag an. Ihr müsst euch also beeilen. Solltet ihr lieber auf Konsolen zocken, könnt ihr euch das Spiel jedoch auch auf PlayStation 4 und Xbox One kaufen.