Gone Home

Die Entwickler von Gone Home haben mitgeteilt, dass in Kürze eine Switch-Version veröffentlicht wird. Die digitale Version erzählt die Geschichte der Tochter der Greenbriar-Familie.

Die Entwickler von The Fullbright Company und Publisher Annapurna Interactive haben angekündigt, dass Gone Home nächste Woche für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das First-Person-Abenteuer mit Fokus auf Erkundung erzählt die Geschichte der Greenbriar-Familie.

Ihr spielt aus der Perspektive der Tochter, die nach einem Jahr im Ausland nach Hause zurückkehrt und feststellt, dass ihre Familie verschwunden ist. So startet ihr eine Suche nach Hinweisen im Haus, um eine Erklärung für das Mysterium zu finden. Ursprünglich sollte Gone Home auch für die Nintendo Wii U erscheinen, doch es kam nie zu einer Veröffentlichung. Nun können Nintendo-Fans diesen Titel doch noch nachholen.

Derzeit ist Gone Home für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Die digitale Version für die Nintendo Switch erscheint am 23. August.