Eigentlich wollte Sunlight Games das Sequel Gold Rush! 2 noch in diesem Jahr auf den Markt bringen, doch daraus wird nun endgültig nichts mehr.

Lange war es ruhig um das Sequel geworden, nun ist die Verschiebung in das kommende Jahr fix. Wie Sunlight Games nun bestätigte, wird Gold Rush! 2 nun erst im Frühjahr 2017 auf den Markt kommen; einen konkreteren Termin nannte man zunächst erstmal nicht.

Als Begründung für die Verzögerung führt man an, dass sich andere Projekte verzögert hätten und zusätzliche Ressourcen beim Studio erfordert hätten. Außerdem hätte man die Story rund um den Hauptdarsteller noch einmal erweitert, was ebenfalls mit einem erhöhten Aufwand verbunden gewesen sei.

Marco Sowa von Sunlight Games kommentiert: "Die letzten Monate waren sehr turbulent für uns. Nachdem wir Game Tycoon 2 fertiggestellt hatten, stand die Umsetzung von One Hundred Ways für die Xbox One auf dem Programm. Aufgrund einiger Verzögerungen konnten wir nur mit einem kleineren Team an der Fertigstellung arbeiten. Zudem wollten die Entwickler des Originals, von denen die Hauptstory für den zweiten Teil stammt, die Story noch etwas erweitern. All das führt dazu, dass wir den Erscheinungstermin nochmal verschieben müssen."