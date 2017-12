Alle Jahres wieder kommt nicht nur Weihnachten! Vielmehr gibt es passend zum Fest auch allerhand Verkaufs- und Rabattaktionen bei Online-Shops im Spielebereich. GOG.com hat seinen Winter Sale nun gestartet und schenkt euch sogar ein sehenswertes Adventure!

Ihr wollt euch für die Weihnachtsfeiertage mit frischem Spielefutter auf dem PC eindecken? Dann solltet ihr euch schleunigst zum Online-Distributor GOG.com bewegen. Dort ist nun nämlich der Startschuss für den alljährlichen Winter Sale gefallen.

Mit dabei sind wieder über 500 Angebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent auf die regulären Verkaufspreis. Darüber hinaus gibt es weitere Tagesangebote und Weihnachtsstere mit geheimnisvollen Titeln. Und da ja Weihnachten auch die Zeit des gegenseitigen Beschenkens ist, spendiert euch GOG.com zum Start der Aktion auch direkt ein gänzlich kostenloses Spiel.

Dabei handelt es sich um die gelungene Neuauflage eines klassischen Adventures! Die Rede ist von Grim Fandango Remastered, das ihr euch noch etwas mehr als 40 Stunden gänzlich kostenlos bei GOG.com für den PC sichern könnt. Weitere kostenlose Titel könnt ihr euch sichern, indem ihr andere Angebote wahrnehmt und bestimmte Geldbeträge ausgebt.

Beim Kauf für eine Gesamtsumme on 12,69 Euro bekommt ihr die Vollversion von Hard West obendrauf, wer insgesamt 33,89 Euro ausgibt, der sichert sich die 2016er Auflage des Weltraum-Strategiespiels Master of Orion. Wer auf der Seite eine Sternschnuppe sieht, darf sich zwar nichts vom Shop wünschen, bekommt aber ein Überraschungsspiel spendiert, das ihr bei GOG.com noch nicht erworben habt. Zugesichert wird in diesem Zusammenhang, dass das zugewendete Spiel einen höheren Wert hat, als der eigentliche Stern, den ihr gegen ein Entgelt erwerben könnt.

Und was gibt es nun im Rahmen des Winter Sales? Um einen kleinen Auszug zu nennen:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-60%)

Cuphead (-15%)

Heroes of Might & Magic III (-85%)

Darkest Dungeon (-60%)

Torment: Tides of Numenera (-50%)

Hellblade: Senua's Sacrifice (-25%)

Torchlight II (-80%)

und viele, viele mehr.

Der Winter Sale bei GOG.com dauert noch bis zum 27. Dezember 2017 um 00:59 Uhr MEZ an. Viel Spaß beim Shoppen!