Auf GOG.com können Vorbesteller zweier nahender Titel besonders profitieren, denn wer zuschlägt bekommt kostenlose Spiele obendrauf. Wir verraten euch, wie die Aktion funktioniert.

Mit Pillars of Eternity II: Deadfire und BattleTech stehen zwei vielversprechende PC-Titel vor ihrer Veröffentlichung. Wenn ihr euch schon vorab zum Kauf durchringt, dann könnt ihr beim Anbieter GOG.com besonders profitieren, denn dort bekommt ihr als Bonus kostenlose Spiele obendrauf.

Für kurze Zeit bekommen Käufer von Pillars of Eternity II demnach eine Vollversion von Wasteland 2 kostenlos dazu - und damit zwei moderne Rollenspiele in einem Paket an die Hand, die unzählige Spielstunden an den Bildschirm fesseln sollen.

Wer es lieber etwas moderner mag, der greift vielleicht eher zum Mech-lastigen BattleTech und bekommt dann Shadowrun Returns kostenlos on top. Dabei handelt es sich um das beliebte Cyberpunk-Rollenspiel mit Strategie-Elementen von Harebrained Schemes.

BattleTech erscheint am 24. April für den PC und das Angebot gilt sogar darüber hinaus bis zum 08. Mai 2018. Pillars of Eternity II hingegen erscheint am 08. Mai und das Angebot gilt auch hier etwas länger, nämlich bis zum 15. Mai 2018.