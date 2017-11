Nach Origin springt nun auch GOG.com als Spieleanbieter auf den Black-Friday-Zug auf und hat eine entsprechende Rabattaktion gestartet. Zudem könnt ihr beim Distributionsdienst einen Action-Klassiker komplett kostenfrei abstauben.

Ihr habt von den zahlreichen Black-Friday-Aktionen im Netz noch nicht genug? Dann könnt ihr nun dem Spieleanbieter GOG.com ebenfalls einen Besuch abstatten. Der Dienst von CD Projekt lockt mit Rabatten auf über 300 Titel - und auch einem kostenlosen Spiel.

So könnt ihr nicht nur ordentlich Geld beim Kauf der von euch begehrten Titel sparen, sondern euch zudem noch den Action-Klassiker MDK für lau herunterladen. Das Angebot gilt noch knapp zwei Tage. Wer den ursprünglich 1997 veröffentlichten Klassiker bisher noch nicht gezockt hat, sollte diesem eine Chance geben. Seinerzeit war der Sci-Fi-Shooter mit ganz eigenem Stil einer der besten Titel des Jahres.

Wer im Rahmen der Black-Friday-Aktion zudem Einkäufe von mindestens 12,69 Euro tätigt, bekommt mit StarCrawlers einen zweiten kostenlosen Titel dazu. Darüber hinaus gibt es über 300 Angebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Dazu zählen beispielsweise The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-60%), Little Nightmares (-50%), Heroes of Might and Magic III (-75%) und viele mehr. Ein Blick lohnt sich! Die Black-Friday-Angebote gelten bis zum 28. November um 23:59 Uhr. Das MDK-Geschenk ist bis zum 23. November um 14:59 Uhr erhältlich.