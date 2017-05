In Kürze steht wieder der Star Wars Day an, nämlich der 04. Mai aka "May the Fourth (be with you)". Das gilt es gebührend zu feiern.

Der Online-Distributor GOG.com lockt daher im Rahmen einer neuen Aktion mit satten Rabatten auf diverse Star-Wars-Spiele. Bis zu 77 Prozent werden diese im Einzelfall im Preis gesenkt. Die Aktion läuft auch über den 04. Mai hinweg bis zum 12. Mai, so dass ihr einige Tage mehr Zeit habt, euch Gedanken über einzelne Käufe zu machen.

Die höchsten Nachlässe gibt es unter anderem auf Battlefront II, Dark Forces, Empire at War Gold, Jedi Knight 2: Jedi Outcast, Knights of the Old Republic II und mehr. Acht weitere Titel sind 60 Prozent günstiger zu haben, bei Shadows of the Empire beträgt der Rabatt immerhin noch 33 Prozent auf den regulären Verkaufspreis.