Die Witcher-Reihe aus dem Hause CD Projekt RED feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Das gilt es auch beim hauseigenen Spieleanbieter GOG.com zu feiern - mit satten Rabatten für Rollenspiel-Fans.

GOG.com, der Spieleanbieter von Witcher-Entwickler CD Projekt RED, feiert den zehnten Geburtstag der populären Rollenspiel-Reihe auf eigene Weise und lockt derzeit mit einer Rabattaktion. Unter anderem könnt ihr euch die Game of the Year Edition von The Witcher 3 mit einem Nachlass von 60 Prozent auf den regulären Verkaufspreis sichern. Auch die anderen Titel der Reihe sind mit Rabatten zwischen 50 und 85 Prozent in der Aktion vertreten.

Wer schon in die Witcher-Spiele eingetaucht ist, muss aber nicht verzagen, denn auch sonst gibt es derzeit Rabatte. Unter anderem könnt ihr euch Bethesda-Klassiker wie Fallout oder Fallout 2 (-50%), Fallout 3 und Fallout: New Vegas (-40%) oder The Elder Scrolls: Morrowind und Oblivion (bis zu -40%) sichern. Auch die Risen-Reihe von Piranha Bytes gibt es für 75% weniger als sonst.

Die Angebote der Witcher-Reihe gelten bis zum 25. Oktober um 12:00 Uhr unserer Zeit, die der anderen Rollenspiele bis zum 23. Oktober um 12:00 Uhr. Weitere Infos gibt es auf gog.com!