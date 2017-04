Die abgedrehte Saints-Row-Reihe schafft den Sprung auf die Vertriebsplattform GOG.com und das will natürlich gebührend gefeiert werden.

Ab heute sind die Spiele der Actionreihe Saints Row auch via GOG.com erhältlich. Zum Start gibt es zahlreiche Ableger daher vergünstigt und selbst wenn ihr für eine Vollversion so gar nichts zahlen wollt, seid ihr bei der Aktion richtig.

Vorübergehend wird nämlich Saints Row 2 komplett für lau angeboten. Diese Aktion gilt insgesamt 24 Stunden, so dass ihr hier bei GOG.com schnell zuschlagen solltet. Ansonsten gibt es Saints Row IV erstmals auch als DRM-freie Spielversion zu erwerben; diesen Titel bekommt ihr mit einem Rabatt von 75 Prozent für lediglich 4,99 Euro. Und auch die eigenständige Erweiterung Saints Row: Gat Out Of Hell wandert mit einem gleich hohen prozentualen Rabatt für lediglich 3,75 Euro über die Ladentheke.