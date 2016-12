Nicht nur bei Steam gibt es zum Jahresabschluss wieder eine Verkaufsaktion, auch der Konkurrent GOG.com lockt mit Rabatten.

Wie der Distributionsdienst heute in einer Pressemitteilung bestätigt, hat man die besten Neuerscheinungen des ablaufenden Jahres 2016 gekürt und bietet die erlesene Auswahl nun mit Rabatten an. Die entsprechende Aktion beginnt am 23. Dezember um 12:00 Uhr unserer Zeit.

Die "10 besten Titel des Jahres 2016", die vergünstigt angeboten werden, sind bei GOG.com:

Dazu gibt es auch eine ganze Reihe an klassischen und modernen Spielen, die zusätzlich mit bis zu 90 Prozent Preisnachlass angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise:

Neverwinter Nights 2

Homeworld Remastered

Rebel Galaxy

The Elder Scrolls: Morrowind

Grim Fandango Remastered

Fallout 1 & 2

Die Angebote gelten jeweils bis zum 28. Dezember 2016 um 23:59 Uhr.