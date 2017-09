Nicht nur im Humble Store können Spiele-Fans derzeit Rabatte abstauben und sich Spieltitel günstig sichern. Auch die DRM-freie Fraktion von GOG.com lockt nun mit Angeboten und Preisnachlässen von bis zu 90 Prozent.

Im Rahmen einer großen Rabattaktion können sich Schnäppchenjäger unter euch diverse Titel via GOG.com um bis zu 90 Prozent günstiger als regulär sichern. So erwarten euch mehr als 200 Angebote im Laufe der Aktion.

Aktuell gibt es die ersten mehr als 50 Spiele mit niedrigen Preisen, darunter Little Nightmares (40% Rabatt), Galaxy of Pen and Paper (15% Rabatt), Tacoma (20% Rabatt) Sundered (15% Rabatt), Aragami (60% Rabatt), Sudden Strike 4 (25% Rabatt), 80 Days (66% Rabatt), Obduction (40% Rabatt), Rebel Galaxy (75% Rabatt) und viele mehr.

Eine große Auswahl an Spielen kostet weniger als zwei Dollar, darunter Her Story oder Lichdom: Battlemage. Andere Indie-Perlen wie Prison Architect oder Satellite Reign wandern mit Nachlässen von 80 Prozent über die virtuelle Ladentheke. Ein Blick lohnt sich also auf jeden Fall! Die Aktion läuft bis zum 25. September um 12:00 Uhr deutscher Zeit.