Nicht nur bei Steam, sondern auch beim Konkurrenten GOG.com gibt es regelmäßig Rabattaktionen. Nun wartet der große Halloween Sale auf Schnäppchenjäger unter euch!

Der digitale Distributionsdienst GOG.com will euch wieder ans Geld. Schnäppchenjäger können ihr Spieleportfolio im Rahmen des nun gestarteten Halloween Sale wieder zu kleinen Preisen weiter ausbauen. Wer 12,79 Euro ausgibt, bekommt ein weiteres Spiel kostenlos dazu. Insgesamt bietet die Aktion mehr als 200 Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt.

Die Aktion läuft seit dem 26. Oktober um 15:00 Uhr und dauert bis zum 02. November um 23:00 Uhr an. Beim kostenlosen Titel, den ihr beim Erreichen der oben genannten Grenze erhaltet, handelt es sich um Tales from the Borderlands.

Auch bei GOG Connect hält der Grusel Einzug. Fast 30 gruselige Spiele werden freigeschaltet, unter anderem Hand of Fate, SOMA, Amnesia und Layers of Fear. GOG Connect ist eine Möglichkeit, die GOG-Bibliothek aufzufüllen, da man hier ausgewählte Steam-Käufe als DRM-freie Kopie auf GOG.com freischalten kann – mehr dazu findet ihr unter GOG.com/connect.

Zu den Angeboten im Rahmen des Halloween Sale zählen unter anderem die Klassiker Quake und DOOM (66% Rabatt), ein D&D-Paket mit Forgotten Realms, Ravenloft und mehr (66% Rabatt), Hotline Miami (80% Rabatt), Call of Cthulhu: Prisoner of Ice und Shadow of the Comet (75% Rabatt), Darkest Dungeon (60% Rabatt) und die dazugehörige Crimson-Court-Erweiterung (20% Rabatt), The Vanishing of Ethan Carter (80% Rabatt), Bad Mojo Redux (90% Rabatt) und mehr.