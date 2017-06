Nicht nur bei Steam gibt es immer einen großen Summer Sale, sondern auch bei der Konkurrenz GOG.com. Dort ist die Verkaufsaktion nun gestartet!

Der große Summer Sale bei GOG.com ist ab sofort gestartet. Auf der digitalen Vertriebsplattform können sich Schnäppchenjäger unter euch nun mehr als 1.500 Angebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent sichern. Darüer hinaus gibt es den Titel Rebel Galaxy beim ersten Einkauf während des Aktionszeitraums für alle Käufer für lau.

Das Angebot mit dem kostenfreien Titel gilt übrigens auch in Gwent: The Witcher Card Game. Wer im Ingame-Shop beim Kartentroll zuschlägt, der erhält das Weltraum-Abenteuer ebenfalls kostenfrei. Außerdem ist GOG Connect zurück und dieses Mal sind mehr als 40 Spiele dabei, die vom Steam-Konto in die DRM-freie Sammlung auf GOG.com übertragen werden können. Darunter sind diesmal unter anderem Dropsy, Not a Hero, The Walking Dead: Season 1, Brütal Legend, Frozen Synapse, Deponia und mehr. Um diese Spiele auf GOG.com freizuschalten, geht man einfach auf connect.gog.com, verbindet sein Steam-Konto und schnappt sich sein DRM-freies Exemplar der Spiele.

In den zwei Wochen der Sommerangebote gibt es mehr als 1.500 Spiele günstiger, darunter The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-50%), Pillars of Eternity (-60%), Dragon’s Dogma (-60%), SWAT 4 (-40%), Stardew Valley (-33%), Night in the Woods (-15%), Shadow Warrior 2 (-33%), Dragon Age: Origins (-80%) und mehr. Die Sommerangebote enden am Dienstag, den 20. Juni 2017 um 14:59 Uhr.