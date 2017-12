Kurz vor Weihnachten werden bei diversen Shops und Publishern immer mal wieder kostenlose Vollversionen verschenkt. Auch bei GOG.com kommen nun Adventure-Fans wieder auf ihre Kosten.

Nachdem es zuletzt bei GOG.com bereits Grim Fandango Remastered kostenlos abzustauben gab, kommen Schnäppchenjäger nun erneut beim Distributionsdienst auf ihre Kosten. Beim neuen Angebot für lau handelt es sich abermals um ein Adventure.

Dabei macht Oxenfree seinem Namen gewissermaßen alle Ehre, denn das bezaubernde Adventure aus dem Jahr 2016 ist derzeit kostenlos zu haben. Das Angebot steht hier bei GOG.com zur Verfügung und kann noch rund 32 Stunden in Anspruch genommen werden; schnell sein lohnt sich in diesem Fall also.

Oxenfree wurde von Night School Studios entwickelt und wurde für seine realistischen Konversationen zwischen den jungen Protagonisten gelobt. Auch die Story ist eine der Stärken des Adventures. Zuletzt war Oxenfree für Inhaber eines Gold-Abos bei Xbox Live im September ebenfalls kostenfrei zu haben, nun dürfen also auch PC-Spieler zugreifen.

Ihr seid auf der Suche nach noch mehr kostenlosem Spielefutter? Im Rahmen der Ubisoft Happy Playdays bietet euch der französische Publisher gleich drei Top-Titel bis zum 23. Dezember für lau an. Dabei handelt es sich um Assassin's Creed IV: Black Flag, World in Conflict und Watch_Dogs. Die Details zu den Ubisoft Happy Playdays findet ihr in unserer passenden Newsmeldung.

Übrigens: Der Winter Sale ist bei GOG.com immer noch in vollem Gange, so dass ihr euch auf zahlreiche weitere Titel fette Rabatte sichern könnt. Ein Blick lohnt sich!