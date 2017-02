Der Spieleanbieter GOG.com hat den heutigen Valentinstag zum Anlass genommen, um zahlreiche Titel im Rahmen einer Verkaufsaktion im Preis zu reduzieren.

Zum heutigen Valentinstag bietet GOG.com über 70 der am häufigsten auf die Wunschlisten der Spieler gesetzte Spiele mit Rabatten von bis zu 90 Prozent an. Wenn ihr also heute der Liebe zum Spiel fröhnen wollt, seid ihr beim Anbieter genau richtig.

Zu den Angeboten zählen auch Top-Titel wie die Game of the Year Edition von The Witcher 3: Wild Hunt (-50%), aber auch Arcanum: Of Steamworks, Magick Obscura (jeweils -75%), Psychonauts (-90%), Darkest Dungeon (-50%) und viele mehr. Die Angebote gelten über den Valentinstag hinaus bis zum 20. Februar um 18:00 Uhr deutscher Zeit.