Na, seid ihr alle schon mit God of War durch? Habt ihr auch schon alle Drachen befreit, Walküren besiegt und die Prüfungen von Muspelheim und Niflheim abgeschlossen? Dann haben wir hier für euch ein paar interessante Details, die ihr möglicherweise trotzdem noch nicht über dieses großartige Spiel wusstet.

Platz 12: Geheimes Ende

Das angeblich „geheime“ Ende von God of War ist schon lange keines mehr, weshalb es hier nur auf Platz 12 auftaucht. Tatsächlich handelt es sich dabei auch nicht um ein alternatives, sondern um das „wirkliche“ Ende des Spiels und gilt nur deswegen als geheim, weil das Spiel schon kurz vorher so tut, als wäre es schon vorbei. Wir werden es vermeiden, euch an dieser Stelle zu spoilern, aber kehrt einfach nach bestandenem Abenteuer heim in Kratos' und Atreus' Haus und legt euch schlafen, und es folgt die finale Zwischensequenz mit einem Cliffhanger zum Nachfolger.