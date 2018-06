Wenn ihr God of War bereits alles erreicht habt, langweilt ihr euch vielleicht und wollt mehr im Spiel erleben. Santa Monica kündigte nun einen beliebten Modus an, der bald per Update kommen soll.

Gehört ihr zu den Leuten, die in God of War bereits die Platin-Trophäe abgestaubt haben und seitdem darauf warten, wieder etwas in Kratos Götterprügel-Epos zu tun zu haben? Dann gibt es gute Nachrichten! Santa Monica spendiert euch nämlich ein New Game Plus.

Dadurch seid ihr in der Lage, die Geschichte noch einmal von vorne zu beginnen und euren kompletten Charakterfortschritt, den ihr im Spiel errungen habt, mitzunehmen. Entsprechend werden natürlich die Gegner schwerer. Wann genau New Game Plus kommen soll, ist allerdings nicht bekannt. Im offiziellen PlayStation Blog heißt es nur, dass die Entwickler aktuell daran arbeiten und es später per Update ins Spiel kommen wird.