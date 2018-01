God of War

Weiter warten Fans des Action-Franchise God of War auf die offizielle Verkündung des Release-Termins des neuen Teils. In der Gerüchteküche verdichten sich indes weiter die Anzeichen, wann es denn konkret soweit sein könnte.

Das erstmals in der nordischen Mythologie angesiedelte neue God of War wird voraussichtlich einer der ersten ganz großen Exklusivtitel auf Sonys PlayStation 4 in diesem Jahr. Offiziell steht weiter nur ein Release im Frühjahr 2018 fest, nach einem früheren Leak verdichten sich die Anzeichen rund um den finalen Termin mittlerweile aber weiter.

Vor geraumer Zeit tauchte ja versehentlich im PlayStation Store mit dem 22. März 2018 bereits ein konkretes Datum für God of War auf, das kurze Zeit später schnell wieder aus dem Netz genommen wurde. Schenkt man nun einem aktualisierten Produkteintrag eines portugiesischen Händlers Glauben, dann wird der Actiontitel aber tatsächlich zu diesem Termin zu haben sein. Laut einem kundigen Nutzer bei resetera.com ist dieser regionale Händler bekannt dafür, den Produkteinträgen nur konkrete Daten beizufügen, wenn es sich dabei um die finalen Angaben handelt; andernfalls würde diese pauschale Angaben - wie eben "Frühjahr 2018" - ausweisen.

Gut möglich also, dass die beiden übereinstimmenden Leaks der Wahrheit entsprechen, insbesondere wenn man bedenkt, dass der 22. März 2018 auch einfach zu gut passen würde. Schließlich wurde an diesem Termin exakt vor 13 Jaren das allererste Spiel der Reihe veröffentlicht.

Eine offizielle Bestätigung seitens Sony bzw. Sony Santa Monica steht aber freilich noch aus. Laut jüngsten Aussagen könnte aber auch die offizielle God of War Release-Verkündung unmittelbar bevorstehen.