Via offiziellem PlayStation Blog wurde nun der Release-Termin für das bislang größte Update zum PS4-exklusiven Blockbuster God of War bekannt gegeben. Dieses bringt unter anderem einen neuen Modus mit sich.

Exakt vier Monate nach dem ursprünglichen Release von God of War soll am 20. August 2018 das bislang größte Update zum Action-Blockbuster veröffentlicht werden. Das wurde heute offiziell bestätigt. Dabei bekommt ihr in erster Linie einen neuen Modus an die Hand, welcher den Wiederspielbarkeitswert erheblich steigern soll.

Gemeint ist natürlich der Modus New Game+, in dem ihr die Story-Kampagne mit der vorhandenen Ausrüstung auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad neu starten könnt, wenn ihr das Spiel einmal vollständig durchgezockt habt. Dabei erwarten neue Herausforderungen in Form von schwierigeren Gegnern, die aber auch mit neuen Ausrüstungs-Upgrades belohnt werden.

Die Merkmale von New Game+ laut offiziellen Angaben im Überblick:

Das Abenteuer von Kratos und Atreus lässt sich mit dem bisher gesammelten Equipment in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad noch einmal auf eine ganz neue Art erleben.

Spieler müssen all ihr Talent unter Beweis stellen, um gegen stärkere Feinde bestehen zu können - von denen einige auch neue Tricks auf Lager haben.

Mit dem Modus "Neues Spiel+" ist eine weitere Item-Stufe im Spiel, die sich herstellen und darüber hinaus weiter verbessern lässt.

Optional lassen sich im normalen Spiel und im Modus "Neues Spiel+" die Zwischensequenzen überspringen, um immer hautnah bei der Action bleiben zu können.