Während der Eröffnungspräsentation der PlayStation Experience haben sich Sony Interactive Entertainment und SCE Santa Monica Studioszur Spielzeit des kommenden God of War für PlayStation 4 geäußert.

Sony Interactive Entertainment hat die PlayStation Experience in Anaheim, Kalifornien mit einer Eröffnungspräsentation gestartet. Im Zuge dessen sprach auch Corey Barlog, Director von God of War, kurz über das kommende Action-Adventure für PlayStation 4. Wirklich neue Details blieben dabei aus. Stattdessen gab Barlog lediglich an, dass die Entwicklung „sehr gut“ verlaufe und sich im Endstadium befinde.

Vor der Bekanntgabe eines Releastermins für God of War drückte sich der Director des Action-Adventures und verwies darauf, dass sein Hund den Zettel mit dem Datum gefressen hätte. Dafür ging Barlog auf die Spielzeit von God of War ein. Demnach soll Kratos neues Abenteuer rund 25 bis 35 Stunden lang sein. Damit wäre das neue God of War etwa zwei- bis dreimal so lang wie die bisherigen Teile der Reihe.

Erscheinen soll God of War irgendwann Anfang 2018. Ob sich das kürzlich im US-PlayStation-Store aufgetauchte mögliche Releasedatum für God of War, der 22. März 2018, bestätigt, bleibt damit weiter offen. Auch wurden keine neuen Spielszenen gezeigt, womit der während der Paris Games Week gezeigte Gameplay-Trailer, den ihr euch unten noch einmal ansehen könnt, weiterhin das aktuellste Material zum neuen God of War darstellt. Es ist nicht auzuschließen, dass Sony im Zuge der PlayStation Experience noch einmal einen neuen Trailer oder Details zu God of War verrät.