God of War

Im kommenden Jahr soll das neue God of War exklusiv auf der PS4 wieder für Furore sorgen. Fans der Reihe, die ein Faible für Brutalität in Spielen haben, sollen dabei besonders auf ihre Kosten kommen.

Das neue God of War soll das bislang brutalste Spiel innerhalb des gesamten Franchise werden. Das gab nun Asad Qizilbash, seines Zeichens Vice President of Markeint bei Sony Interactive Entertainment, im Rahmen eines Twitch-Streams zum Besten.

Anlässlich der GameStop Expo 2017 in Las Vegas fand unlängst eine Übertragung im Netz statt, bei der es auch um das neue God of War ging. Bereits der zur E3 2017 veröffentlichte Trailer ließ darauf schließen, dass es äußerst intensive Kämpfe im neuen Teil geben wird. Das unterstrich Qizilbash nun noch einmal mit neuen Aussagen.

Die Wortwahl des "bislang brutalsten" Spiels innerhalb der Reihe stammt dabei vom Sony-Mann selbst. Ein Grund dafür sei gegenüber den Vorgängern, dass man Änderungen an den Kämpfen selbst vorgenommen habe. Während ihr sonst mit Kratos gegen viele Gegner auf einmal angetreten seid, soll der Fokus künftig eher auf Duellen oder 1-gegen-2-Kämpfen liegen, die dafür deutlich intensiver und somit auch gefühlt brutaler inszeniert ausfallen sollen. Die Entwickler des Santa Monica Studio wollen Kämpfe nämlich persönlicher, strategischer und viszeraler ausfallen, also durchaus etwas mehr mit den menschlichen Eingeweiden zu tun haben.

Eines der Hauptziele des Entwicklerteams sei es in diesem Zusammenhang, dass Spieler beim Erzählen der Handlung mehr Acht auf Kratos in den chaotischen und blutigen Momenten geben. Schließlich hat er auch seinen Sohn Atreus an seiner Seite.