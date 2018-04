God of War hat im Vorfeld der Veröffentlichung ja überragende Kritiken eingefahren, doch kann der vermeintliche PS4-Blockbuster auch kommerziell überzeugen? Erste Zahlen liegen nun aus Großbritannien vor.

Das PS4-Exklusivspiel God of War scheint nach überragenden Kritiken der Presse auch bei den Spielern gut anzukommen. Zumindest schon einmal in Großbritannien legte das Action-Feuerwerk nun auch einen gelungenen Verkaufsstart hin.

God of War war erst am vergangenen Freitag offiziell erschienen, hat aber auf der Insel gleich mal eine erste Duftmarke gesetzt. So reichte es nicht nur für Platz 1 in den Charts, vielmehr hat man auch einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt.

So avancierte der neue Serienableger zum sich bislang am schnellsten verkaufenden neuen Teil in der Geschichte des Franchise. Bislang hatte diesen Titel in Großbritannien God of War III inne, doch der neue Ableger verkaufte sich in der Kürze der Zeit nun bereits 35 Prozent häufiger.

Während der Shooter Far Cry 5 nach drei Wochen damit auf Rang 2 der britischen Charts zurückfällt, hat indes auch Yakuza 6: The Song of Life einen Start nach Maß erwischt. Das Abenteuer von Kazuma Kiryu hatte ebenfalls den besten Launch in der Franchise-Geschichte auf der Insel und landet auf Rang 3 im aktuellen Ranking.