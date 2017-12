God of War soll grob Anfang 2018 erscheinen. Doch von offizieller Stelle könnte nun das konkrete Datum durchgesickert sein. Dass es sich um einen reinen Platzhalter handeln könnte, scheint erst einmal unwahrscheinlich.

Mindestens zwei regionale PlayStation Stores, dem in Nordamerika und in Chile hatten zumindest kurzfristig ein Veröffentlichungsdatum von God of War gelistet. Die Rede war vom 22. März 2018, einem Donnerstag. Sieht man in den Google-Cache, stand dort bis vorgestern ein Platzhalterdatum, der 31. Dezember 2018. Die änderung wurde also gestern vorgenommen. Bei einem Donnerstag handelt es sich eigentlich um keinen traditionellen Veröffentlichungstag. Das sind eher der Freitag und Dienstag. Allerdings war der 22. März das Veröffentlichungsdatum des ersten God of War vor zwölf Jahren, zumindest in den USA. Möglicherweise plant Sony also, dieses Datum gerade deswegen zu verwenden.

Auch der allgemeine Zeitpunkt im März wäre wenig verwunderlich und würde in die Reihe passen: Bis auf God of War: Ghost of Sparta sind alle Teile ausnahmslos im März erschienen. Damit würden sich die guten Spiele im Frühjahr des kommenden Jahres häufen. Mit den anstehenden Game Awards 2017 und der PlayStation Experience 2017 ist es auch gar nicht unwahrscheinlich, dass Sony auf einer dieser beiden Veranstaltungen ein Release-Date nennt. Inzwischen wurde der mögliche Termin wieder durch einen Platzhalter ersetzt, doch Screenshots belegen die Änderung im PlayStation Store.

In God of War hat sich Kratos der griechischen Mythologie entzogen und schlachtet nun Trolle und Co. aus den nordischen Sagen. Dabei spielt auch sein Sohn, den er beschützen und unterweisen muss, eine entscheidende Rolle. Der Aufmachung nach gestaltet sich das neue God of War deutlich offener, ist laut Entwickler aber im Grunde kein Open-World-Spiel. Wir dürfen gespannt sein, ob sich dieser Leak in den kommenden Tagen bewahrheiten wird.