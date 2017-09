God of War

Im offziellen PlayStation Podcast wurden einige neue Informationen zum kommenden Action-Spiel God of War verraten. Unter anderem wissen wir nun mehr über die Götter, auf die Kratos trifft. Auch die Rätsel, das Magie- und Runensystem wurden thematisiert.

Während PlayStation-4-Besitzer immer noch auf den Release-Termin des neuen God of War warten, sind nun ein paar neue Informationen zum kommenden Action-Titel durchgesickert. Im offiziellen PlayStation-Podcast gab es einige Neuigkeiten zur Magie, den Runen und Rätseln, und den Göttern im Spiel, die von einem NeoGAF-User zusammengetragen wurden.

Demnach wird die Magie in God of War mit Hilfe von Runen und bestimmten Beschwörungsformeln eingesetzt und kann nicht so ohne Weiteres verwendet werden. Wollt ihr beispielsweise Erdmagie benutzen, muss Kratos erst die Erde berühren und bestimmte Gegenstände nutzen wie z.B. Wurzeln oder Weinreben. Wie genau das im Spiel ablaufen wird, wurde allerdings noch nicht klar.

Kratos kann seinem Sohn Atreu mit bestimmten Gegenständen auch alte Geschichten zugänglich machen, die von seiner Mutter erzählt wurden. Zudem verschaffen die Runen dem Sohn zusätzliche Fähigkeiten, wenn er sie auf seiner Haut hat. Einige Puzzles müssen ebenfalls mit Hilfe der Runen gelöst werden. Beispielsweise sollt ihr einige Symbole übersetzen und anhand der Informationen dann bestimmte Entscheidungen treffen.

Zudem gab es Informationen über die Götter, auf die Kratos in seinem neuesten Abenteuer treffen wird. Glichen die griechischen Götter eher Politikern, die manipulativ agierten, sollen die nordischen Götter unterschiedlicher sein. Die Aesir sind feier- und kampflustig, die Vanir leben im Einklang mit der Natur und die Riesen sind Künstler, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind.