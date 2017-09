God of War

Santa Monica krempelt God of War gehörig um. Neben Setting und Spielwelt wird auch das Upgrade-System auf den Kopf gestellt. Demnach könnt ihr nicht mehr einfach eure Waffen über ein Menü aufleveln.

Im neuen God of War wird einiges anders. Nicht nur das Setting mit den nordischen Göttern und die etwas offenere Welt sind neu im neuesten Götter-Abenteuer von Santa Monica, sondern auch das Upgradesystem für die Waffen, die ihr mit euch führt, wird grundlegend geändert. Ihr könnt nämlich nicht mehr, wie bisher, einfach über ein Menü eure Waffen aufleveln, sondern müsst die beiden Zwerge Brokk und Eitir aufsuchen. Das geht zumindest aus einem Bericht des offiziellen PlayStation-Magazins für Oktober hervor.

Brokk und Eitir nehmen auch in der nordischen Mythologie bereits eine wichtige Rolle ein. Beide haben eine der mächtigsten Waffen erschaffen, die man aus den Sagen kennt. Thors Hammer, Mjöllnir. Mit den unterschiedlichen Upgrademöglichkeiten für unterschiedliche Waffen für Kratos und Atreus, will Santa Monica dafür sorgen, dass ihr größtenteils selber entscheiden könnt, wie ihr im Spiel kämpfen wollt.

Noch mehr fette Spiele: Top 10: Die besten Spiele der Gamescom

Einen Release-Termin für God of War gibt es leider noch nicht. Bisher wissen wir nur, dass der Titel irgendwann im Jahr 2018 erscheinen soll. Am Mittwoch findet im Rahmen der Tokyo Games Show die nächste Pressekonferenz von Sony statt. Vielleicht gibt es zu dem Zeitpunkt neue Informationen zu God of War.