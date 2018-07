Mit God of War hat Sony in diesem Jahr schon einen PS4-exklusiven Top-Hit gelandet. Die Actionreihe hält sich mittlerweile ja hartnäckig und erfolgreich am Markt, weshalb nun auch erste Fragen nach einer Serienumsetzung bei Netflix aufgekommen sind.

Vor einigen Monaten sind erste Gerüchte im Netz kursiert, wonach Netflix nach Castlevania eine weitere bekannte Spielereihe für eine Serie aufgreifen könnte. Die Rede war dabei von Sonys God of War, wobei Jason Mamoa, bekannt aus "Game of Thrones" eine Rolle übernehmen sollte.

An diesen Gerüchten ist aber - leider Gottes - derzeit nichts dran. Das hat Game Director Cory Barlog nun noch einmal via Twitter bekräftigt. So gebe es aktuell keinerlei Arbeiten an einer Netflix-Umsetzung von God of War; entsprechenden weiteren Gerüchten schiebt er damit direkt einen Riegel vor.

Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht irgendwann doch aktuell werden könnte, denn wenn es nach Barlog geht, dann scheint er durchaus offen für ein solches Projekt zu sein. "Ich frage mich, ob wir daran etwas ändern sollten?", ergänzte er in Richtung Netflix. Die Abenteuer rund um Kratos geben sicherlich genug Stoff her, um diese auch in einer TV-Serie aufzugreifen. Und bereits die Castlevania-Umsetzung von Netflix gilt unter Spielern ja durchaus als gelungen. Warum also nicht auch God of War?