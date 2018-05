Das PS4-Exklusivspiel God of War hat ja überragende Bewertungen eingeheimst und gilt als eines der am besten bewerteten Spiele bei Metacritic aller Zeiten. Doch war der Titel auch kommerziell ein Erfolg? Ein Zwischenfazit nach einem Monat!

Das Action-Epos God of War hat hervorragende Bewertungen eingeheimst und findet offensichtlich auch bei den Spielern auf der Sony-Konsole PS4 Anklang. Darauf lassen jedenfalls die nun veröffentlichten Verkaufszahlen schließen, die God of War zu einem der größten Titel in diesem Jahr machen dürften.

Bereits kurz nach dem Launch avancierte der Titel zum sich am schnellsten verkaufenden PS4-Titel aller Zeiten. Nach nur drei Tagen waren 3,1 Millionen Exemplare über die Ladentheke gewandert.

Mittlerweile liegt der Release über einen Monat zurück und die Verkaufszahlen aus dem ersten Verkaufsmonat liegen vor. Im Rahmen des Investor Relations Day 2018 hat John Kodera, President von Sony Interactive Entertainment, nun bestätigt, dass in diesem Zeitraum über fünf Millionen Exemplare an Endkunden verkauft worden sind. Diese Zahl ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass es sich um einen ausschließlichen Singleplayer-Titel auf einer einzigen Plattform handelt. Heutzutage sorgen ja eher Multiplayer-Titel für mehrere Konsolen für Furore.

Laut der US-amerikanischen Marktforschungsgruppe NPD Group war God of War im April das meistverkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien ist der Titel beispielsweise fünf Wochen lang an der Spitze der Charts zu finden gewesen. Randnotiz: 2,1 Millionen Verkaufe erfolgten rein digital.