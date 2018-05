Wer mit Kratos schon immer mal das ein oder andere Ingame-Selfie machen wollte, der muss sich nun nur noch den aktuellen Patch zu God of War herunterladen. Dieser umfasst nämlich auch den angekündigten Fotomodus.

Sony hat das Update zu God of War veröffentlicht, das auch den zuvor angekündigten Fotomodus umfasst. Damit könnt ihr nun opulente Screenshots im aktuellen PS4-Exklusivtitel aufnehmen, wobei euch zahlreiche Kamera-Optionen zur Verfügung stehen.

Der Fotomodus ist aber nicht die einzige Neuerung im Update. So wurde auch die Schriftgröße in den Menüs und auf der Benutzeroberfläche vergrößert und ihr könnt neuerdings auch die Rage-Mode-Steuerung anpassen. Zuvor hatte Sony Santa Monica bereits einmal einen Hotfix zur Schriftgröße veröffentlicht, die jedoch eine eher halbgare Lösung des Problems darstellte. Kurze Zeit später hatte man eine permanente Lösung für dieses Problem angekündigt, die man nun abgeliefert hat.

Zurück zum Fotomodus: Diesen könnt ihr entweder über das Optionsmenü oder per Quick Access via Touch Pad in den Einstellungen aufrufen. Neben Kameraeinstellungen könnt ihr in vier weiteren Teilbereichen für euren perfekten Schnappschuss herumschrauben, darunter auch beim Fokus oder beim Herumexperimentieren mit Filtern.