Seit kurzem ist God of War exklusiv für die PS4 erhältlich und sorgt nicht nur in der Presse für Furore und hervorragende Kritiken. Auch die Verkaufszahlen lassen sich sehen. Kein Wunder also, dass es mit der Action-Marke noch lange weiter gehen soll.

Erstmals macht God of War ja dieses Mal einen Ausflug in die nordische Mythologie und in Zukunft könnte es noch viele andere Varianten geben. Die Zukunft des Franchise ist nämlich mehr als nur gesichert, wenn man den Aussagen von Director Cory Barlog in einem aktuellen Interview Glauben schenken mag.

Gegenüber den Kollegen von Kotaku äußerte sich Barlog nun ausführlicher zum aktuellen God of War, das ja von der Presse reihenweise beste Bewertungen eingeheimst hat und bei Metacritic zu den bestbewertesten Spielen aller Zeiten avanciert ist. Laut Barlo hat Sony Santa Monica nämlich schon ganze fünf (!) Nachfolger fertig durchgeplant und im Kopf.

Angesprochen darauf, dass man beim Entwickler in Anbetracht der langen Entwicklungszeit des aktuellen Teils dann ja für die nächsten 25 Jahre beschäftigt sei, antwortete Barlog, dass es künftig wieder flotter vorwärts gehen soll, was weitere Veröffentlichungen von God-of-War-Spielen betrifft.

Der nächste Teil der Reihe ist gegenwärtig aber noch nicht offiziell angekündigt. Aktuell könnt ihr euch aber ohnehin ja noch länger mit dem hervorragenden derzeitigen Teil beschäftigen. Unseren God of War Test gibt es hier zum Nachlesen.