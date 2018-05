Seit einem Monat verprügeln Spieler im neuen God of War nun nordische Götter in Midgard. Viele werden die Story bereits beendet, einige sogar auf 100 % gebracht haben. Also nichts mehr zu tun in Midgard? Bisher ja. Allerdings könnte sich das noch ändern.

Die meisten Spiele bieten heutzutage das New Game+. Dort können Spieler mit ihrem aktuellen Charakterfortschritt die Story noch einmal von vorne beginnen. God of War bietet diese Möglichkeit bisher leider nicht. Das Magazin gamingbolt sprach Director Cory Balrog über die Möglichkeit des New Game+. Aus dem Interview geht hervor, dass man bei Santa Monica durchaus noch daran denkt, den Modus ins Spiel einzuführen. Allerdings kann das noch etwas dauern.

“New Game Plus is definitely the same in that we all love that kind of concept, it’s just, we haven’t had the time to get started on any of that stuff. So it is definitely something that I am still trying to convince people of, but we’ll have to see where it shakes out.”

Demnach hatten die Entwickler einfach nicht genug Zeit, um den Modus umzusetzen. Allerdings versucht Balrog nach wie vor, seine Leute davon zu überzeugen, das New Game Plus umzusetzen. Ob es am Ende tatsächlich kommt, steht somit noch nicht fest, die Aussagen machen aber durchaus Hoffnung.