In der kommenden Woche erscheint endlich der PS4-exklusive Blockbuster God of War. Schon jetzt könnt ihr euch mit dem Soundtrack auf den Release einstimmen.

Wer sich die Wartezeit bis zum Release von God of War auf der PlayStation 4 in der kommenden Woche etwas verkürzen möchte, der kann sich schon jetzt einstimmen. Sony hat nämlich den kompetten Soundtrack des Titels vorab zum Anhören per Stream veröffentlicht.

So steht die Spielmusik nun zum Anhören via Spotify für euch bereit. Passend dazu äußert sich der hauptverantwortliche Komponist Bear McCreary via PlayStation Blog detaillierter zur Entstehungsgeschichte des Soundtracks, der die epische Geschichte rund um Kriegsgott Kratos untermalen soll. Der Musiker ist auch für entsprechende Produktionen für "The Walking Dead" oder "Battlestar Galactica" bekannt und hat seinen Fokus beim PS4-Titel darauf gelegt, der Spielereihe an sich treu zu bleiben.

Der Soundtrack besteht insgesamt aus 21 Songs und die offizielle Spotify-Playlist gibt es hier. Ein beigefügtes Video geht zudem näher auf die Vertonung des Protagonisten Kratos ein. Auch unser God of War Review ist bereits online und stimmt euch auf den Release am 20. April 2018 für die PS4 ein.