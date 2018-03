Am 20. April 2018 erscheint das neue PS4-exklusive Actionspiel God of War und entführt euch erstmals innerhalb der Serie in die nordische Mythologie. Doch die weiteren Planungen mit der Marke gehen bereits über den aktuellen Teil hinaus.

Es ist schon einige Jahre her, dass Director Cory Barlog einst bestätigte, dass der in 2018 erscheinende, neue Ableger von God of War nicht der letzte Teil innerhalb der Reihe bleiben wird. Auch sollen wir erneut Kratos zu sehen bekommen. Damit machte er Fans Hoffnungen, dass es weitere Spiele im God-of-War-Universum geben könnte - und genau so kommt offenbar.

In einem Interview im YouTube-Kanal Jagat Review hat sich Aaron Kaufman, seines Zeichens Community Strategist bei Entwickler Sony Santa Monica, zu den nächsten Plänen geäußert. So sei man bereits damit beschäftigt, die Grundlagen für das nächste God of War nach dem am 20. April kommenden Teil zu legen. Dabei wolle man das Thema rund um die Entwicklung von Kratos und dessen Sohn Atreus weiter aufgreifen.

Darum liegt die Vermutung nahe, dass Sony Santa Monica im nächsten Teil auch dem Setting innerhalb der nordischen Mythologie treu bleiben könnte – dieses wird im April erstmals auf den Bildschirmen der Spieler ausgebreitet. Zudem scheint Atreus in künftigen Spielen eine deutlich aufgewertete Rolle einzunehmen.

Zunächst einmal dürft ihr euch aber auf das schlicht God of War benannte Spiel freuen, das am 20. April 2018 exklusiv für PS4 erscheint.