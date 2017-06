God of War

Im vergangenen Jahr eröffnete Sony mit Kratos und dem nächsten God of War die E3 2016. Heute, ein Jahr später, gab man nun einen groben Veröffentlichungszeitraum bekannt.

Den Angaben Sonys zufolge wird das kommende God of War, das in der nordischen Mythologie angesiedelt ist, nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Angepeilt wird stattdessen eine Veröffentlichung Anfang 2018.

Genauere Angaben machten die Macher, Sony Santa Monica, im Rahmen der heutigen E3-Pressekonferenz noch nicht.

God of War - E3 2017 Gameplay Demo Anfang 2018 erscheint das neue God of War, aus dem euch der E3-Trailer neue Spielszenen zeigt.

.

Ubisoft- und Sony-Pressekonferenz im Überblick: Alle Neuankündigungen, alle Spiele und Trailer

Die musst du gesehen haben: Die besten Trailer der E3