Director bestätigt: So steht es um einen Season Pass

God of War

Immer noch warten wir auf einen Release-Termin des PS4-Hoffnungsträgers God of War, doch in einer anderen Sachen herrscht nun Klarheit. Dabei geht es um einen möglichen Season Pass zum Actionspiel.

Das in der nordischen Mythologie angesiedelte PS4-Exklusivspiel God of War wird auf einen Season Pass, wie er derzeit bei aktuellen Top-Titeln ja üblich ist, verzichten. Das bestätigte nun Director Cory Barlog in einem Statement.

Barlog beantwortete dabei eine Rückfrage eines Fans bei Twitter. Und auch wenn die Chance auf einen Season Pass für das Spiel in Anbetracht der Historie ohnehin nicht unbedingt groß war, so herrscht diesbezüglich nun Klarheit. Das trifft aber nicht auf die Frage zu, ob es denn dann auch überhaupt keine DLC-Inhalte geben wird. Diesbezüglich bezog Barlog nämlich keineswegs Stellung, so dass die Veröffentlichung von Story-Zusatzinhalten trotzdem durchaus denkbar ist.

Unterdessen zieht sich der Verzicht auf einen Season Pass bei Sony mittlerweile schon auffällig durch was die eigenen Top-Titel betrifft. Auch andere PS4-Exklusivspiele wie Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn oder MLB: The Show 17 - immerhin ja in den USA sehr populär - verzichteten auf einen Season Pass hinsichtlich des DLC-Programms.

Da God of War auch auf einen Multiplayer-Modus verzichtet, wäre vermutlich nur eine größere Story-Erweiterung für das Action-Epos denkbar. Einen ähnlich Weg schlug man bei Horizon: Zero Dawn mit der Erweiterung "Frozen Wilds" ein.