Am 20. April 2018 erscheint exklusiv für die PlayStation 4 das Action-Epos God of War. Auf dem Weg dorthin hat das Spiel nun eine wichtige Marke genommen.

Bevor ein Spiel in die Läden kommt, müssen die Entwicklungsarbeiten erst einmal fertig werden. Solange es dazu keine Vollzugsmeldung gibt, ist auch ein konkreter Release-Termin nicht in Stein gemeißelt. Fans von God of War können aber aufatmen.

Das PS4-exklusive Action-Spektakel um Kratos und dessen Sohn dürfte wirklich pünktlich am 20.04.2018 in den hiesigen Läden stehen. Der Grund: Das Entwicklerteam hat in Person von Cory Barlog den Gold-Status offiziell verkündet. Damit sind die Arbeiten am Titel abgeschlossen.

Der Gold-Master wird nun an das Presswerk versendet und dort für den Verkauf vervielfältigt. Das heißt aber nicht, dass sich das Entwicklerteam auf die faule Haut legt. Im Regelfall gibt es bis zur Veröffentlichung weitere Optimierungsarbeiten, die dann in einem heutzutage üblichen Day-One-Patch münden.

Cory Barlog sagte zum Erreichen des Gold-Status: "Doch bei diesem Spiel Gold zu erreichen, bedeutet für mich viel mehr als das. Es war eine lange und anstrengende Reise voller Gelächter, Diskussionen und auch einer ordentlichen Portion Angst, verfeinert mit einer Prise Zweifel. Es war das Beängstigendste und gleichzeitig das Schönste, was ich jemals getan habe – und ich kann ehrlich sagen, dass dieses Projekt ohne die unglaubliche Unterstützung von Sony und die unermüdliche Arbeit des fantastischen Teams von Santa Monica Studio nie möglich gewesen wäre."

Ab dem 20. April 2018 dürft ihr also auf der PS4 in God of War loslegen.