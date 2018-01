Die Actionreihe God of War geht ja in diesem Jahr in die mittlerweile siebte Runde, und erstmals wird man dabei das alte Griechenland als Setting hinter sich lassen. Nun haben die Macher verraten, auf welche Settings ihr euch in zukünftigen Teilen der Reihe einstellen dürft.

God of War spielte seit jeher in einer Spielwelt, die rund um die Mythologie des alten Griechenland aufgebaut wurde. Mit dem diesjährigen siebten Teil der Reihe verlässt man dieses Setting nun und widmet sich vielmehr der nordischen Mythologie. Wenn die PlayStation-exklusive Actionreihe weiter geht, dann dürft ihr euch aber noch auf weitere Settings einstellen.

In der nordischen Mythologie wird God of War nämlich nicht gleich weiter sechs Teile verbringen, sondern laut Game Director Cory Barlog zügiger zum nächsten Setting voranschreiten. Nach den Ausflügen in die griechische und nordische Mythologie haben die Macher nämlich bereits Pläne für eine Spielära im alten Ägypten sowie in der Ära der Mayas, so Barlog im Interview mit Game Informer.

Aber nicht nur das Setting hat sich in dem Franchise im Laufe der Zeit verändert und weiterentwickelt. Das neue Spiel wird demnach mehr Wert auf den Erkundungsaspekt legen und durch eine engere Kameraführung will man auch dazu beitragen, eine noch persönlichere Geschichte im 2018er Ableger zu erzählen.

In Bezug auf diese Änderungen betont Shannon Studstill, Chefin von Sony Santa Monica, dass diese schlicht und ergreifend notwendig geworden sind. Andernfalls hätte sich God of War langsam aber sicher etwas langweilig und alt angefühlt. Die Neuerungen seien daher notwendig geworden, um das Franchise weiterzuentwickeln.